Löffingen Kleiner Mann und Räuber am Zug

Cego macht nicht nur Spaß, sondern es fördert auch die geistige Fitness, gilt es doch sich zu merken, was gespielt wurde, zu zählen, clever zu taktieren und nicht zuletzt auch Risiko und Können abzuwägen. Doch vor allem ist das Cego-Spiel auch ein spannender Kommunikationstreff. "Schön wäre es wenn zum Cego-Spiel auch noch jüngere Leute kommen könnten", so Bruggers Appell. Er spielt seit Kindertagen Cego, ebenso wie sein früherer Amtskollege aus Rötenbach, Clemens Hensler. "Kleiner Mann, Eine, Truck, Ulti, Halbe, Geiß, Räuber, Gstieß", wer derartige Ausdrücke hört, der kann sich sicher sein, hier wird Cego gespielt. Das alte badische Kartenspiel boomt wie nie zuvor. Vor allem die Damenwelt und auch die Jugendlichen finden immer mehr den Weg zu diesem Kartenspiel, das getrost als südbadisches Kulturgut bezeichnet werden kann.

In Löffingen ist dieses Kartenspiel mit Gstieß, Mund und Geiß eigentlich nie in Vergessenheit geraten, doch erst in letzte Zeit erfährt es sein Comeback, auch dank solcher Cego-Lehrer wie Klaus Effinger. Er brachte das Cego-Spiel auch den Schülern bei und bot an der Realschule sogar eine Cego-AG an. Auch bei den Landfrauen in Göschweiler oder bei anderen Vereinen wurde der Cego-Meister gebucht. Cego wurde früher oft von den Landwirten in der weniger arbeitsreichen Winterzeit gespielt. Während die Frauen bei der "Kunklete" mit den Stricknadeln klapperten, klopften die Männer einen ordentlichen Cego.

Cego gilt als badisches Nationalspiel und dürfte aus der Tarock-Familie stammen. Gespielt wird mit 54 Karten mit drei oder vier Spielern. Cego-Experten gehen davon aus, dass badische Soldaten das Cego-Spiel mit Tarock-Karten aus Österreich entwickelt haben. Zwar gibt es ein einheitliches Regelwerk, doch existieren auch regionale Unterschiede, was das Kartenspiel dadurch noch vielfältiger und macht. Interessanterweise kann Cego auch online gespielt werden. Es wurde als studentisches Projekt an der Hochschule Furtwangen entwickelt.