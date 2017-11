Löffingen Klaus Wider als neues Ehrenmitglied ausgezeichnet

Heinrich Wider, Egon Oschwald und Klaus Wider hätten den Verein nicht nur geprägt, sondern sie seien auch Vorbilder, wurde in den Reden von König und dem Vorsitzenden Jörg Wider deutlich. Heinrich Wider und Egon Oschwald durften die Ehrennadel in Gold entgegen nehmen. Beide traten 1957 dem Verein bei. Während Heinrich Wider (Bassist im Konzertorchester, später Seniorenorchester) in 28 Jahren den Verein maßgeblich geprägt hat und dafür 1995 auch als Ehrenvorstand gewürdigt wurde, schlug Egon Oschwald die Dirigentenkarriere ein.

Von 1963 bis 2006 war er Dirigent des Konzertorchesters, von 1975 bis 1996 Dirigent des Jugendorchesters und seit 1981 dirigiert er das Seniorenorchester. 220 Spieler, so hat Jörg Wider ausgerechnet, hätten seine musikalische Leitung genossen. Insgesamt ist Egon Oschwald, der 2006 zum Ehrendirigenten ernannt wurde, 54 Jahre als Dirigent aktiv, 15 Jahre hat er sogar gleichzeitig drei Orchester geleitet.

Oschwald war auch der Initiator, 1982 das Seniorenorchester zu gründen und damit den Spielern eine neue Heimat zu geben, die nicht mehr so aktiv im Verein sein können oder wollen. Beide Geeehrten waren maßgeblich an der positiven Entwicklung des Handharmonika Spielrings beteiligt, was man auch von Gründungsmitglied Klaus Wider sagen kann, der für 50-jährige aktive Tätigkeit mit der Verdienstnadel in Gold ausgezeichnet wurde. Gleichzeitig wurde er zum Ehrenmitglied ernannt. Er war 13 Jahre aktiver Spieler beim Konzertorchester, seit 1981 spielt er die erste Stimme mit einem diatonischen Instrument im Seniorenorchester. Außerdem war er von 1960 bis 1967 Schriftführer im Verein.