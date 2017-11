Löffingen Klangvoll durch Europa und Afrika

Dirigent Wolfgang Wehrle führte mit seiner Programmauswahl musikalisch durch Europa mit einem Abstecher nach Afrika. Der Erfolg dieses Konzertes lag in der anspruchsvollen und abwechslungsreichen Unterhaltungsliteratur begründet. Gerade der erste Part forderte die Musiker, die durch die Gastspieler Werner Hasenfratz, Kurt Weisser, Alexander Maier und Julian Scherzinger ergänzt wurden. Einen weiteren besonderen Reiz machten die Ansagen von Johanna Henle und Anna Bäurer aus sowie Jens Tröndle mit einer Bilderschau. Deutlich wurde dies bei "Lord of the Dance". Taktgenau wurden die Steppbewegungen und Hackenklicks des Ausnahmetänzers Michael Flatley in Musik umgesetzt. Schon mit dem Eröffnungswerk "A sign for Freedom" setzte nicht nur der Komponist ein Zeichen, sondern auch die Musiker. Mit dem "Stockholm Waterfestival" nahm die Kapelle ihre Zuhörer mit auf ein Volksfest.

Mit vielen unterschiedlichen Musikvarianten wie dem Gospelchor, der Rockbegleitung oder einer operettenhaften humorvollen Variante ging es durch Stockholm zum Vergnügungspark. So hörte man hier schier das kräftige Trompeten der Elefanten, als "African Symphony" erklang. Auch beim Medley von Udo Jürgens gab es Hürden zu nehmen, um die bekannten Songs mit unterschiedlichen Rhythmen perfekt in Szene zu setzen. Mit dem Konzertmarsch "Die Sonne geht auf" komponierte Rudi Fischer einen Marsch der Extraklasse, der das gesamte Register forderte. Ein Puzzlespiel mit kurzen prägnanten und witzig skizzierten Musikspots zeigte die "Euro Swing Parade". Mit dem schnellen Volkstanz ging es weiter durch die Ballsäle des 19. Jahrhunderts, um Alfred Bösendorfer "Bohemian Galopp" mit dem wirkungsvollen Wechsel der filigranen und kräftigen Passagen darzustellen. Mit "Angels" von Robbie Williams wurde gab es noch eine Ballade, bevor der imposante Abend mit der Polka "Heute ist ein Fest bei uns" zu Ende ging.