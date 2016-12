Löffingen Kinder ziehen von Haus zu Haus

An Dreikönig selbst gestalten die Sternsinger den Gottesdienst um 10.30 Uhr mit, in dem auch die Segnung von Salz, Wasser und Kreide vorgenommen wird. Der Dreikönings-Gottesdienst beginnt in Löffingen um 10.30 Uhr, in Göschweiler und Reiselfingen um 9 Uhr. Am Donnerstag, 5. Januar, gibt es um 19 Uhr in Bachheim und Dittishausen die Segnung für die Kinder.