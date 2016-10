Löffingen Kinder für Natur begeistern als Ziel

Muss alles im Naturschutz stattfinden?

Karlheinz Rontke, Löffinger Stadtmarketingleiter, will die Natur der Wutachschlucht für Einheimische und Touristenkinder zugänglicher machen und stellte einen Kinderrucksack vor, bestückt mit Fernglas und Kescher. "Mit dem Kescher können die Kinder kleine Wassertiere besser sehen", erklärte er. Von Erkundungswanderungen mit vielen Kindern in der Schlucht zeigte sich Wutachranger Martin Schwenninger weniger begeistert. "Muss alles im Naturschutzgebiet stattfinden?", fragte er und schlug vor, solche Beobachtungen doch lieber in schuleigenen Biotopen anzustellen. Aufgeschlossen zeigte sich Schwenninger bei Erkundungen mit kleinen Gruppen von fünf bis sechs Schülern. "Begehungen mit größeren Gruppen müssen gut vorbereitet werden", unterstrich er.

Schätze aus der Natur

Große Begeisterung löste die Löffinger Heilkräuterexpertin und Diplom-Sozialpädagogin Gisela Schreiber aus. Sie präsentierte einen Infostand mit vitaminreichen, essbaren Lebensmitteln aus der Natur, wie Tannennadelgebäck oder getrocknete Vogelbeeren und Hagebutten.

"Ich freue mich darauf, den Kindern zu zeigen, welche Schätze bei uns wachsen", erklärte sie unter Beifall. Für die Experten war dieser Nachmittag die beste Motivation, das hochgesteckte Ziel weiter zu verfolgen.

Das Schulprojekt Wutachschlucht ist ein Projekt der Zukunftswerkstatt Wutachschlucht, das 2014 ins Leben gerufen wurde. Der Expertenkreis hofft, dass sich auch die anderen Wutachschlucht-Randgemeinden wie Titisee-Neustadt, Lenzkirch, Döggingen und Bräunlingen am Projekt beteiligen. Die Ideen werden jetzt von Barbara Erler vom Freiburger Regierungspräsidium, Abteilung Schule und Bildung, Referat Qualitätssicherung und -entwicklung, Bildungsberatung, zusammengefasst. Sie versucht, auch weitere Schulen der Anliegergemeinden mit ins Boot zu holen, weil die Wutachschlucht alle irgendwie verbindet. Außerdem soll ein digitales Netzwerk erstellt werden, auf das alle Schulen zugreifen können. Im März 2017 soll das nächste Expertentreffen sein. Spätestens am Pfingsten 2018 zum "Tag der Tiere" soll das Projekt stehen.