Löffingen Kein Vorsitzender weit und breit in Sicht

Doch es ist nicht der einzige Posten, der bei den Goris unbesetzt bleibt. Der im vergangenen Jahr gewählte Kämmerer Gerda Götte-Fischer kann aus gesundheitlichen Gründen ihr Amt nicht ausführen und trat zurück. Bei der nun außerordentlichen Neuwahl fand sich ebenfalls kein Nachfolger. Glücklicherweise erklärte sich Michaela Kirner bereit, die Häsausgabe zu übernehmen und sich um die seit zehn Jahren bestehende Kleiderkammer in der Dietfurthalle zu kümmern. Sie übernimmt die Arbeit allerdings nicht in der Position eines in der Vorstandschaft verankerten Kämmerers.

"Wir sind einen kleinen Schritt weiter gekommen", urteilte Ortsvorsteher Martin Lauble. "Wenn keiner Verantwortung übernimmt, steht das Gori-Aus irgendwann vor der Tür. Wir haben eine so tolle Dorfgemeinschaft und ein aktives Vereinsleben, nur im Narrenverein haben wir ein Tief", unterstrich Lauble, der dies allerdings nicht auf die regen Aktivitäten der Goris bezog, sondern auf die Vorstandsmüdigkeit. So konnte die Versammlung nicht einmal einen zweiten Kassenprüfer wählen. Roland Biehler wurde für die Position des ersten Kassenprüfers wieder gewählt.

Gut gemeistert hat der Vorstand das erste Jahr nach den personellen Veränderungen. Der stellvertretende Vorsitzende Matthias Kirner habe dieses erste Jahr gut bewältigt, bescheinigte ihm die Schriftführerin Andrea Lauble. Für seine siebenjährige Tätigkeit im Vorstandsgremium wurde er mit dem bronzenen Abzeichen gewürdigt. Im Oktober 2009 trat er den Goris bei, wurde 2010 zum Kassierer und 2013 zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.