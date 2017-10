Löffingen Kegelclub Bachheim geht wieder in die Vollen

Nun geht es auf die Suche nach einer Kegelbahn, um in der kommenden Runde mit 13 Aktiven wieder am Spielbetrieb teilzunehmen. "Wir werden in Zukunft auf die Jugend bauen, die sich auch jetzt schon aktiv in den Verein mit einbringt", erklärte der neue Vorsitzende Dieter Kramer. Es werde keine leichte Aufgabe sein, eine Kegelbahn zu finden, trotzdem gehe man hoffnungsvoll ans Werk.

Auch Ortsvorsteherin Petra Kramer freute sich über die "Wiedergeburt" des Kegelsportvereins, der sich in die örtliche Vereinswelt mit eingebracht habe. Allerdings werde man das Engagement aufgrund der relativ geringen Mitgliederzahl einschränken. Die Altpapiersammlung hat bereits die Jugend des Musikvereins übernommen. Auch am Nudelfest wird man sich nicht mehr einbringen. Die Mithilfe bei Veranstaltungen wie den Pfingstwandertagen werde nach wie vor erbracht, kündigte Dieter Kramer an.