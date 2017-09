Löffingen Kartoffeln und Musik vom Feinsten

Am Samstag hatten gleich zwei Brassbands – bekannt durch das SWR-Blechduell – auf der Bühne Platz genommen. Keine Unbekannten sind "Blosmaschii" aus Unadingen, die mit Jazz, Rock, Pop, Schlager in originellen Bläser-Arrangements, Improvisation und Percussion- und Drum-Sounds die Zuhörer begeisterten. Auch die neunköpfige Band "Cobras" hatte sich erfolgreich dem Blechduell gestellt und legte in Reiselfingen ordentlich vor. Voller Leidenschaft präsentierten die jungen Brass-Musiker mitreißende Bläsersätze und virtuose Soli, gepaart mit Gesangseinlagen und, ebenso wie bei "Blosmaschii", einer fantastischen Bühnenshow.

Der Musikverein Reiselfingen lädt alle zwei Jahre zum mehrtägigen Herdepfelfest ein. Stand anfangs vor allem die kulinarische Variante der Kartoffel im Mittelpunkt, ist es heute – im Rahmen des Blosmusik-Feschtivals – auch mit Hörgenuss verbunden. Die 45 Musiker hatten vor Jahren die Idee mit diesem Fest die Kasse aufzubessern.