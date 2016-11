Löffingen Kalenderkunst trifft auf Musikgenuss

Zur Eröffnung des Verkaufs beim Kirchenkonzert am kommenden Sonntag hat Dirigent Thomas Epple auch "Hobbits", der fünfte Teil aus der Symphonie Nr. 1 von Johann de Meiji, ins Programm aufgenommen. Auch beim Neujahrskonzert werde ein Part "The Lord oft he Rings" zu hören sein, verspricht Vorsitzender Paul Wolber.

Der erste Blick in den Kalender lässt staunen, wie die Bewohner diese Thematik umgesetzt haben. Kämpfer zwischen der guten und bösen Welt sind zu sehen, die Figuren wie Gandalf, Frodo oder Gollum haben durch die Bewohner der Lebensheimat ein Gesicht bekommen. Jedes Kalenderblatt wird mit dem Namen des Künstlers versehen. "Wir sind sehr glücklich über diese Kooperation", freut sich die Rita Bernhart-Männlin, Leiterin der Lebensheimat.

Jede der sieben Gruppen der Tagesstruktur hätte den Arbeitsauftrag bekommen, innerhalb von sechs Wochen Bilder zu malen. Unzensiert gingen diese dann an die Stadtmusik. Leonie Kienzler und Selina Zipfle haben die Kunstwerke fotografiert, ihr Musikerkollege Dominik Rauer hat diese digitalisiert, mit den Logos der Stadtmusik und der Lebensheimat versehen und nach dem Okay aus Reiselfingen in Druck gegeben. Die Bewohner werden sowohl im Kirchenkonzert, als auch beim Neujahrskonzert anwesend sein, so Paul Wolber.

Am kommenden Sonntag, 6. November, lädt die Stadtmusik um 17 Uhr zum Kirchenkonzert in die Stadtkirche ein. Das Sinfonische Orchester, die Orgel und verschiedene Ensembles großer Werke bis zu Soloparts werden zu hören sein. Der musikalische Höhepunkt dürften die Klänge der Stadtmusik zusammen mit der Orgel sein. Dirigent Thomas Epple hat hier für "Toccata 1 + 2" von Herbert Frei ausgesucht. Als Organist konnte Philipp Schönstein verpflichtet werden.