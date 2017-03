Löffingen-Unadingen (os). Mit einer Tasse Kaffee die Welt ein bisschen besser machen, das ist der Hintergrund der Spendenaktion Coffee-Stop, zu dem Claudias Früchteküche in Unadingen am Freitag, 31. März, einlädt. Die Idee ist ganz einfach: Es wird Kaffee gekocht und gegen eine Spende ausgeschenkt. Mit dieser Aktion unterstützen die Kaffeetrinker Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika und fördern so Misereor-Projekte und die Hilfe zur Selbsthilfe in den Ländern des Südens. In Claudias Früchteküche werden von 9 bis 12 Uhr Kaffee aus fairem Handel, Tee und sonstige Getränke angeboten. Auch Hefezopf gibt es. Gruppen sollten sich anmelden unter Telefon 07707/989 535 oder E-Mail info @fruechtekueche.de.