Löffingen Kämmerer gibt Erläuterungen

Löffingen. Das schlägt sich nicht zuletzt im Wirtschaftsplan 2017 nieder, den der Gemeinderat in seiner Funktion als Stiftungsrat des Krankenhausfonds Löffingen/Altenpflegeheim St. Martin in seiner jüngsten Sitzung verabschiedet hat.Er sieht, wie in den vergangenen Jahren auch, ein ausgeglichenes Ergebnis vor, Einnahmen und Ausgaben halten sich demnach erneut die Waage. Stadtkämmerer Artur Klausmann erläuterte dem Gremium die Eckpunkte des finanziellen Planwerks für das laufende Jahr.

Im Erfolgsplan stehen für das laufende Jahr Erträge und Aufwendungen in Höhe von je rund 2,24 Millionen Euro. Der Vermögensplan, in dem die Investitionen verortet sind, rechnet mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 246 000 Euro. Den Löwenanteil der Mittelzuflüsse im Erfolgsplan machen die Pflegesatzeinnahmen aus, die sich aus Pflegeleistungen (rund 1,46 Millionen Euro), Unterkunft und Verpflegung (456 000 Euro) sowie dem Investitionskostenanteil in Höhe von 152 000 Euro zusammensetzen.

Der größte Ausgabenposten im Vermögensplan sind die Personalkosten, für die 1,69 Millionen Euro einkalkuliert sind. Hier sind Investitionen in Höhe von 121 000 Euro vorgesehen. Eingeplant sind dabei insbesondere folgende Projekte: Zimmer-Erneuerung (60 000 Euro), Brandschutzmaßnahmen (7000 Euro), Vakuumierer, Herd und Spülmaschine für die Küche (22 000 Euro), Badelifter 5000 Euro, drei neue Pflegebetten (7000 Euro) und eine neue Telefonanlage (15 000 Euro). Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Darlehensaufnahme von 121 000 Euro eingeplant.