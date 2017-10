Löffingen JungeMusikergeben sichdie Ehre

Ausgewählte Spieler und Preisträger des Wettbewerbs "Jugend musiziert" im Alter von 14 bis 20 Jahren aus allen Teilen des Landes nehmen an den zweimal jährlich stattfindenden Arbeitsphasen teil. Zentrales Anliegen ist es, den Jugendlichen eine frühzeitige Orchestererfahrung sowie das Kennenlernen der großen klassisch-romantischen bis modernen Orchesterliteratur zu ermöglichen.

Eine Erfahrung für die jungen Musiktalente und ein besonderer Hörgenuss für die Konzertteilnehmer. "Jugend macht Klassik und sprüht vor Elan und Ausdruckskraft" wirbt das Landesjugendorchester für seine Spielfreude. Nach einer Woche intensiver Probephase auf Schloss Kapfenburg bringt das Orchester das Erprobte in sechs Konzerten zur Aufführung

Das Konzertprogramm lässt aufhorchen und erahnen, welcher musikalischen Kunstgenuss geboten wird. Am Dirigentenpult steht Christoph Altstaedt, der 2015 als musikalischer Leiter der gefeierten Zauberflöten-Inszenierung am Theater in Basel für Aufsehen sorgte.

Auf dem Programm stehen Werke von Robert Schumann, Charles Ives und Bernd Alois Zimmermann. Im anspruchsvollen Werk von Bernd Alois Zimmermanns Trompetenkonzert "Nobody knows the trouble I see" wird das Trompetentalent "SWR 2 New Talent" seine Qualität unter Beweis stellen.

Selten gespielt

Das Trompetenkonzert zählt zu den wichtigsten Werken des 20. Jahrhunderts, wird allerdings wegen der beträchtlichen musikalischen und technischen Anforderungen nur selten gespielt. Zu Beginn zeigt das Orchester mit R. Schumanns Ouvertüre, Scherzo und Finale op. 52 die interessante ambivalente Stellung dieses Orchesterwerks.

Vom Werk aus dem Jahr 1841 geht es direkt ins 20. Jahrhundert, um die Tür zur modernen Musik mit "The unanswered question" von Charles Ives aufzustoßen. Als Schlusspunkt hat Dirigent Christoph Altstaedt Robert Schumanns Sinfonie Nr. 3 in Es-Dur op. 97 "Rheinische" gesetzt. Ein ebenfalls populäres Werk des 19. und 20. Jahrhunderts.

Vorverkauf läuft

Karten für das Konzert des Landesjugendorchesters am Sonntag, 5. November, 17 Uhr in der Löffinger Festhalle gibt es ermäßigt bei allen Hochschwarzwald-Tourismus-Stellen und unter www.schwarzwaelder-bote.de/tickets.