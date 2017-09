Löffingen-Göschwieler (pb). Göschweilers junge Musiker haben am heute ihren großen Auftritt: Zum öffentlichen Zöglingsvorspiel lädt die Trachtengruppe Göschweiler am heutigen Samstag, 23. September, Interessierte in den Bürgersaal ein. Neben den Blockflötenkindern und den Zöglingen der Trachtenkapelle wird auch die Bläserjugend unter der Regie von Jens Heringshausen ihr Können beim Vorspielnachmittag unter Beweis stellen. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr.