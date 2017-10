Löffingen Julia und Lucia Burger zeigen ihre engelhaften Kunstwerke

Engel, wohin man blickte, an den Wänden im Chorraum, große schon fast durchsichtig anmutende Engelsskulpturen und pastellfarbige Engelgemälde bis hin zu geschriebenen Gedanken über diese Lichtgestalten.

Ortsvorsteher Manfred Furtwängler unterstrich die interessante Geschichte der Rochuskirche als sakralen Ort, der sich auch in der Ausstellung wiederfand. Bis ins 13. Jahrhundert reicht die Geschichte der Rochuskirche, die nach dem Bau der Herz-Jesu-Kirche ihre Bedeutung verlor, zum Hühnerstall umfunktioniert und durch das Engagement von Dieter Mellert in den 1970-er Jahren renoviert wurde und nun dem zeitgenössischen Künstler Johannes Dörflinger als Atelier und als Ausstellungsort dient.

"Engel haben mich schon immer begleitet", erzählt die freischaffende Künstlerin mit Wurzeln in Bonndorf. Die verarbeitet sie heute in zahlreichen Acrylbildern, Wesen die durchscheinend, vor allem am Fenster, in zarten Farben schweben. Auffällig sind ihre schlanken Figuren, Jungfrauen gleich, mit großen Flügeln.