Löffingen Jugendliche bewegen sich effizient

Parkour wurde in den späteren 80er-Jahren in Frankreich entwickelt. Diesen Sport übt man hauptsächlich auf der Straße in Städten aus. Es geht darum, sich nur mit den Fähigkeiten des eigenen Körpers möglichst effizient fortzubewegen. Hindernisse werden elegant und einfach durch Sprünge oder Rollen überwunden. Es gibt kein festes Reglement und es geht nicht um sportlichen Wettbewerb. Körperbeherrschung, richtiges Abrollen und richtige Sprungtechnik kann man üben. Die Methodik ist hochindividuell. Die Frage ist, wie kann ich das am besten?

Und so bestand das Teilnehmerfeld aus Jugendlichen zwischen neun und sechzehn Jahren, die voll bei der Sache waren und sichtlich Spaß hatten. So wie Lenard Wehrle aus Rötenbach, der dort zu den besten Nachwuchsturnern gehört. "Ich wollte in den Ferien irgend etwas mit Sport machen und kannte Parkour aus dem Fernsehen." Heute habe er "ein paar Sprünge" und Abrollen gelernt.