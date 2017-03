Löffingen Inklusion keine Selbstverständlichkeit

Löffingen. Die Stadt Löffingen engagierte im Oktober 2016 Annette Scherzinger, die sich dafür einsetzt, dass Menschen mit Behinderung besser am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Damit gehört das Baarstädtchen zu einer von 17 Gemeinden im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, die an dem vom Land unterstützten Modellprojekt teilnimmt, um die Inklusion zu fördern. Initiator und Projektträger ist die Akademie des Hofguts Himmelreich in Kirchzarten.

Nun luden Anke Dallmann vom Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald und Elke Eichler von der Akademie zu einer Fortbildung ins Baarstädtchen ein. "Wir möchten alle Bürgermeister von der Bedeutung dieses Projekts überzeugen", erklärt Elke Eichler. Laut Eichler seien von den 50 Gemeinden im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald gerade einmal 17 mit im Boot. "Inklusion ist leider immer noch keine Selbstverständlichkeit", erklärt Anke Dallmann, welche ganz persönlich immer wieder an ihre Grenzen kommt. Angefangen von Bordsteinkanten bis hin zu nicht behindertengerechten Zugängen bei Kommunen, öffentlichen Gebäuden, aber auch Einrichtungen des Gesundheitsdienstes.

"Das neue Löffinger Rathaus wird behindertengerecht sein", berichtet Annette Scherzinger, die in ihrer kurzen Zeit schon einiges bewegt hat. "Aber es gibt noch sehr viel zu tun", unterstreicht die Löffinger Kommunale Inklusionsvermittlerin. Bestätigt wird diese Einschätzung von ihren 16 Kollegen, die ebenfalls als Inklusionsvermittler tätig sind und sich nun zum Austausch trafen.