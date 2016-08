Löffingen Informationen heiß begehrt

Dazu kommen dieses Jahr aktuelle Ereignisse: Zum Beispiel ist es aufgrund eines Erdrutsches nicht möglich, den Drei-Schluchten-Pfad als Rundwanderweg zu laufen, daher braucht so mancher Gast zusätzlich Beratung bei der Planung einer Ersatzroute.

Die Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG) reagiert auf den Boom beim Wandern und eröffnete jüngst mit dem Rappenfelsensteig im Rothauser Land einen weiteren markierten Wanderweg.

Seit Jahren nimmt auch die Zahl der ausländischen Feriengäste aus Israel und Spanien zu. Für Schweizer ist die Ferienregion Hochschwarzwald ohnehin ein Dauerbrenner, aber auch Deutsche entdecken wieder verstärkt den Reiz des Urlaubs im eigenen Land. Besonders beliebt bei Einheimischen und Feriengästen ist auch das Kinderferienprogramm.

Noch in den Kinderschuhen steckt die Elektroautovermietung, was laut Liebermann momentan an den Formalien von der Buchung, Registrierung bis hin zur Beratung liegt. Doch auch in diesem Bereich stellt sie einen Aufwärtstrend fest, der mit einer Vereinfachung der Bürokratie einhergeht.

Ein Angebot zum attraktiven Preis, der langsam Fuß fasse, sei die Hochschwarzwaldcard für Einheimische und Gäste. Sie beinhaltet an drei frei wählbaren Tagen während eines Jahres die Möglichkeit zum kostenlosen Eintritt in zahlreiche Attraktionen und Parks.

Krimidinner findet im April statt

Neben all den alltäglichen Beratungen und Auskünften läuft die frühzeitige Planung, Organisation oder Koordination von Veranstaltungen. So fixierte Liebermann mit einer Theatergruppe gerade den 28. und 29. April als Termin für das Krimidinner "Zum singenden Anton" im Seppenhofer Gasthaus Traube.

Eine Veranstaltung, die sich zwischen dem 18. September und 23. Oktober durch das gesamte Vermarktungsgebiet der HTG zieht, ist das dritte Rothaus-Hochschwarzwälder-Blosmusik-Feschtival, das während seiner 17 Veranstaltungen drei Mal in Löffingen gastiert.