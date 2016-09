Löffingen In einem Jahr zur Schulreife

Die Schüler in der Grundschulförderklasse kommen aus Löffingen, Dittishausen, Lenzkirch und Titisee-Neustadt. Ziel der Klasse ist es, innerhalb eines Jahres die Kinder durch gezielte Fördermaßnahmen an die Schulreife heranzuführen. Das Angebot beinhaltet Sprachförderung, Übungen zu mathematischen Grundlagen, musische und rhythmische Übungen, Bewegungserziehung, Bildnerisches Gestalten, Förderung der sozialen Entwicklung, Verbessern der Konzentrationsfähigkeit und die Förderung der Wahrnehmungsfähigkeit. Nach einem Jahr werden die Kinder dann regulär in erste Klassen eingeschult. "In die Grundschulförderklasse kommen Kinder, die von der Schule zurückgestellt wurden und eine besondere Förderung benötigen", informierte Andrea Lauble. In der Regel werden Kinder aufgenommen mit Störungen in der Wahrnehmung, Schwierigkeiten in Fein- und Grobmotorik, sowie Merkfähigkeit, Kinder mit sozialen Schwierigkeiten und Kinder, die unkonzentriert und leicht ablenkbar sind. Die wöchentliche Unterrichtszeit beträgt 25 Stunden mit je fünf Schulstunden pro Tag. Die Förderung erfolgt in der gesamten Gruppe und in Kleinfördergruppen.