Eisenbach. Mit Hermann Fehrenbach und Jürgen Benitz ehrte das IMS Gear-Vorstandsteam jetzt zwei langjährige Mitarbeiter. Fehrenbach ist seit 40 Jahren für den Zahnrad- und Getriebespezialisten im Einsatz, Benitz hält dem Unternehmen seit 25 Jahren die Treue. Mit einer Ausbildung zum Mechaniker, nach deren Abschluss er in die Schleiferei im Werk Eisenbach übernommen wurde, machte Hermann Fehrenbach im August 1976 bei IMS Gear seine ersten Schritte ins Berufsleben. Nach einer nebenberuflichen Weiterbildung zum Handwerksmeister übernahm er 1991 die Leitung der Schleiferei, ab 1993 zusätzlich die Leitung der Bürsterei sowie ab 1995 die Leitung der Endbearbeitung. Von 2001 bis 2003 leitete Hermann Fehrenbach die Zahnerei, anschließend übernahm er den Aufbau der Wareneingangs- und Ausgangskontrolle. Nachdem der in Lenzkirch-Kappel wohnende Fehrenbach ab 2006 für die Messmittelverwaltung von zwei Business Units im Werk Eisenbach zuständig war, arbeitet er seit 2015 im Feinmessraum. Jürgen Benitz startete seinen beruflichen Weg bei IMS Gear im August 1991 mit einer Ausbildung zum Industriemechaniker der Fachrichtung Feinwerk- und Gerätetechnik und wurde anschließend in der Zahnerei eingesetzt. Ab 2007 war Benitz als Drehmaschineneinrichter im Werk Eisenbach tätig, seit 2010 ist er Manufacturing Manager und Ausbildungsbeauftragter einer Business Unit. Als Mitglied des Betriebsrats engagierte sich der in Titisee-Neustadt wohnende Jürgen Benitz von 2002 bis 2006 und gehört der Arbeitnehmervertretung erneut seit 2008 an.