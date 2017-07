Löffingen Immer wieder gern

Löffingen-Seppenhofen (pb). Kultcharakter hat das Dreschschuppenfest in Seppenhofen, das Gäste aus Nah und Fern anlockt. Die urige Atmosphäre im liebevoll dekorierten Dreschschuppen, dazu die selbstgemachten Speisen und das Musikangebot gibt es nicht so oft zu finden. Bereits zum 31. Mal eröffneten am Wochenende die Landfrauen und die Feuerwehr (früher waren noch die Sänger mit dabei) die Pforten zum Dreschschuppen. Zuvor, erklärten die Vorsitzenden Judith Oschwald und Rainer Satler, wurde ordentlich gearbeitet – Gerätschaften raus, sauber machen, Küche, Theke, Sitzmöglichkeiten rein, Bühne aufbauen und dekorieren. Nach dem zweitägigen Fest gilt es dann alles wieder zurück auf den Anfang zu setzen, dies fordert die beiden Vereine rund eine Woche lang. "Doch wir machen dies sehr gerne und freuen uns über eine so große Resonanz wie auch wieder in diesem Jahr", sagt Judith Oschwald.