Löffingen Im Waldbad steigt die Mega-Party

Erstmals werden in diesem Jahr am Samstag, 8. Juli, fünf Vereine diese lange Tradition in Erinnerung an den Sägeweiher-Geist aufleben lassen. Das DLRG, die Jugendfeuerwehr, die Skifahrer und neu die Volleyballer und die Tennisgilde sind die Akteure.

1973 wurde die erste Waldbadparty gefeiert. Damals gehörten zu diesem Spektakel noch die Waldbadener und der unvergessene Sägeweiher-Geist Theo Walz, der aus den Fluten des Waldbades stieg. Nach längerer Pause ließen 1999 die DLRG, die Feuerwehr und die Skifahrer diesen Geist der Waldbadparty wieder auferstehen. Dieser Geist wird zwar nicht zu sehen, aber überall zu spüren sein, vor allem wenn die Dunkelheit hereinbricht, die Lichter angehen und die heißen Rhythmen ertönen.

Mit dem Beachvolleyball-Turnier möchten die Vereine das Waldbad als Ort präsentieren, an dem man nicht nur schwimmen kann. Die Volleyballer laden dazu ein. Beim Beachturnier wird mit vier Spielern gespielt, wobei immer mindestens eine Dame auf dem Feld sein muss. Das Turnier ist auf zehn Mannschaften begrenzt. Anmeldungen sind beim Vorsitzenden Martin Schreiber unter der E-Mailadresse mac.schreiber@web.de möglich. Beginn des Turniers ist am Samstag um 13 Uhr.