Löffingen Ideal für größere Hallenturniere

Mit dabei waren der SV Hinterzarten, SG Furtwangen, SG Döggingen, SSC Donaueschingen, TuS Blumberg, SG Fützen, FC Hüfingen, FC Löffingen, FC Neustadt, SG Lenzkirch, TuS Bonndorf, SV Grafenhausen, FC Bernau, SG Feldberg, SV Hölzlebruck, SV Ewattingen und SV Unadingen, die meisten mit mehreren Mannschaften. In der Dreifeldsporthalle in Löffingen, dazu in Schwenningen und Königsfeld, wurde die erste Qualifikationsrunde mit interessanten Spielen und vielen Toren gemeistert.

Nun steht am 3. Dezember die zweite Runde in Triberg, am 9. und 10. Dezember in Hinterzarten und am 16. Dezember in Bonndorf an.

Die Meisterschaften gehen mit der Vorrunde am 7. Januar in Triberg und am 20. und 21. Januar in Unterkirnach weiter.