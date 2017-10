Löffingen Hommage an den Chorgesang

Vor zehn Jahren, so Josef Knöpfle, taten sich die Männerchöre Seppenhofen, Löffingen und Rötenbach zusammen, um die Chorgemeinschaft Dreiklang zu gründen. Daraus entwickelte sich eine sangesfreudige Gruppe, die sich mit ihrem breiten Repertoire und ihrer Qualität im Hochschwarzwald und darüber hinaus einen Namen gemacht hat. Seit vier Jahren ist Dirigent Arnd Peter verantwortlicher Chorleiter. Was die 42 Sänger – unterstützt von Projektsängern aus Aasen, Ewattingen und Neustadt – boten, sprach für sich. Schon mit der Eröffnung "Erhebt das Glas" von Guiseppe Verdi, dem Stück "Amerika" aus der West Side Story, dem Kasatschok mit russischem Einschlag, der sich mit "Zwölf Räuber" in die russische Seele einbrannte, vor allem auch durch das beeindruckende Solo von Josef Beha.

Nach dem "Ungarischen Tanz" ging es gesanglich direkt weiter zum bekannten Schifferlied und zu Friedrich Silchers "Nun leb wohl, du kleine Gasse". Mit "Abendfrieden" von Franz Schubert traf das Geburtstagskind den Nerv des Publikums, welches die Sänger erst nach der Zugabe von der Bühne ließ. Patricia Germano begleitete die Sänger am Klavier.

Gesanglich und auch optisch setzte sich die Chorgemeinschaft BoWi, der gemischte Chor aus dem Neckartal, in Szene. Die gesanglichen Beiträge waren eine erfrischende Ergänzung zu einem durchweg gelungenen Konzertabend. Populäre Titel wie "You Raise Me Up", "Gabriella’s Song", Nenas "Wunder gescheh’n" oder "Morgenrot" standen im Gegensatz zu den Klassikern. Der Männerchor aus Egenhausen imponierte unter anderem mit "Vene, vidi, vici, wunderbar", "Männer mag man eben", "Spielmanns Wanderfahrt", dem Volkslied aus Dalmatien "Kad si bila mala, mare" und beim "Bajazzo. Interessant der "Abendfrieden", den die Sänger in anderer, sehr ansprechender Darstellung in ihrem Programm hatten.