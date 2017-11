Löffingen Hohe Kosten

"Wir platzen aus allen Nähten – Katzen überall", lautet der Hilferuf aus dem örtlichen Tierheim.

In erster Linie sind es die Katzenschicksale, welche die Tierschützer beklagen. Doch nicht zu übersehen sind auch die Kosten, welche das Tierheim aufbringen muss, wenn die vielen kranken und unterernährten Katzen aufgenommen werden. Im Jahr fallen 13 000 bis 15 000 Euro Tierarztkosten an, so Carola Hannes. Die Futterkosten, oft benötigen die Tiere auch Spezialfutter, beliefen sich im vergangenen Jahr auf 21 000 Euro, nicht mitgerechnet sind die vielen ehrenamtlichen Stunden der Helfer.

Löffingen. Die Vorsitzende des Löffinger Tierschutzvereins, Carola Hannes, und Luzia Heiler sind enttäuscht und verärgert, dass immer noch so viele Katzen nicht kastriert sind. Während andere Tierheime die streunenden Samtpfoten einfach nicht mehr aufnehmen, versuchen die Helfer des Löffinger Tierschutzvereins alles, um die Katzen gut unterzubringen.