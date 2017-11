Löffingen Herbert Frei erhält Ehrennadel

In der Laudatio wurde ersichtlich, welches Feuerwehrherz in der Brust des 67-jährigen Göschweiler Feuerwehrmannes schlägt. So hat er sich 20 Jahre als Abteilungskommandant und 25 Jahre als stellvertretender Kommandant der Feuerwehr Löffingen eingesetzt, darüber hinaus waren sein Wissen und Können auch im Kreis gefragt.

Vor allem in Sachen Ausbildung hat Frei das Feuerwehrwesen der Region mitgeprägt. Als Kommandant Bernd Schwörer die Frage stellte, "wer hat bei Herbert schon einmal eine Fortbildung genossen?", gab es wohl keinen Aktiven in der vollen Dreischluchten-Halle in Bachheim, dessen Hand unten blieb. 49 Lehrgänge hat Frei geleitet, seit 1990 ist er Ausbilder für Truppmann und Truppführer. Zahlreiche Kameraden hat er bei den Leistungsabzeichen in Bronze, Silber und Gold zum Erfolg geführt. Nicht zu vergessen sein Engagement im Kreis-Feuerwehrausschuss, auch da hat er so manche Akzente gesetzt.

"Die Ehrung verdient er, weil sein Engagement in der Feuerwehr nach wie vor beispielhaft ist, auch mit 65 Plus", so konnte Schwörer auch Roland Scholl auszeichnen. Der Kreisausbilder in Sachen Sprechfunk war ebenfalls wie Frei für die neun eigenen Kreisausbilder zuständig, die Löffingen aufweist. Scholl ist auch für die Einsatzleitungen im Kreis mitverantwortlich. Roland Scholl wird später geehrt.