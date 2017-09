Löffingen Helfer packen bei Pflege des Biotops an

Laut Naturschutzwart Konrad Waldvogel möchte man am Samstag, 7. Oktober, wieder gemeinsam ans Werk gehen. Zusammen mit Förster und Revierleiter Karl Meister soll die rekultivierte Fläche vom Zuwachsen befreit werden, und so Lebensraum für seltene Tier- und Pflanzenarten zu erhalten. Die Bedingungen in der Kiesgrube bieten Lebensraum für so seltene Tiere und Pflanzenarten, wie das rotbraune Wiesenvögelchen, die glänzende Binsenjungfer, den schwarzbindigen Prunkläufer, die gemeine Wasserlibelle, das kleine Granatauge, die Geburtshelferkröte, die westliche Beißschrecke oder den deutschen Ginster. Tier- und Pflanzenarten, die schon längst in der Roten Liste als "gefährdet" und "stark gefährdet" aufgeführt sind. "Reiselfingen hat bei den Biologen einen guten Ruf", erklärte Martin Salcher vom Institut für Naturschutz und Landschaftsanalyse in Freiburg. Seit 2006 arbeitet er in der Kiesgrube und macht auch immer wieder Monitorings. "Bei der Beobachtung und Überwachung zeigte diese Rekultivierung Erstaunliches", sagte der Biologe. Das Vogelmonitoring zeigte 77 Vogelarten, davon 31 Brutvögel. Während der Uhu das Gebiet eher als Jagdrevier benutzt, kann man viele Wasservögel antreffen und auch 32 Libellenarten. Schon seit 1993 wird die Abbaufläche immer wieder vom Institut für Naturschutz und Landschafts­analyse untersucht.

Nun hofft Naturschutzwart Konrad Waldvogel auf viele Helfer. Wenn möglich, sollten diese Astscheren und auf jeden Fall Handschuhe mitbringen. Treffpunkt ist am Samstag, 7. Oktober, um 14 Uhr am Kieswerk. Im Anschluss an die Pflegeaktion sind die Helfer zu einem Vesper eingeladen.