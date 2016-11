Löffingen Heimische Geschichte lebt in einem Roman auf

Es sind zwei unterschiedliche Charaktere in der nationalsozialistischen Zeit. Während der Pfarrer Guido Andris von den Nationalsozialisten aus dem Baarstädtchen vertrieben wurde, war sein Cousin – von 1935 bis 1943 – Bürgermeister und ein echter Verfechter des nationalsozialistischen Systems. Wolfgang Kanstinger wird am kommenden Sonntag um 18 Uhr in der Tourist-Information Löffingen sein Buch der Öffentlichkeit vorstellen.

Sein Roman "Wenn die Sonne den Nebel durchbricht" wird die Geschichte einer Familie von den zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts bis nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs erzählen. Da ist beispielsweise die junge Maria, die mit ihren Geschwistern gegen ihren Vormund um ihre Heimat kämpft. Theodor und Anna sehen nach ihrem geschäftlichen Konkurs in Adolf Hitler einen neuen Hoffnungsträger.

Ihre attraktive Tochter Magda beginnt eine unheilvolle Affäre – und dann ist da noch Max, ein talentierter Sportler, der von der Bewegung umworben wird. Dagegen beobachteten die befreundeten Familien von Reichsbankdirektor Hans Ulrich und Fabrikant Ehrenberg die neue Ideologie mit Abscheu und Angst.