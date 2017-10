Löffingen Heiler könnteauf Bächle am Ratstisch folgen

Löffingen. Der 31-jährige Bächle wurde 2009 erstmals in den Gemeinderat gewählt und sicherte sich 2014 mit 2059 Stimmen die Wiederwahl. Nachrücker am Ratstisch nach Stimmen wäre der 55-jährige Landwirtschaftsmeister Rudolf Heiler. Er ist Mitglied der Stadtmusik und hat verschiedene Vorstandsämter in landwirtschaftlichen Vereinen inne. Die verantwortlichen Gremien werden nun darüber entscheiden. Wer Bürgermeisterstellvertreter anstelle Bächles wird, ist noch nicht entschieden, ebenso wenig wie der Posten des stellvertretenden CDU-Fraktionssprechers.