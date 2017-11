Löffingen Heiler folgt auf Bächle imGemeinderat

Löffingen. Bächle gehörte dem Gemeinderat seit 2009 an. Für ihn rückt Rudolf Heiler an den Ratstisch und in die Reihen der CDU-Fraktion auf. Heiler wurde von Bürgermeister Tobias Link auf sein neues Amt als Stadtrat verpflichtet. Rudolf Heiler übernimmt auch Sitz und Stimme im Ausschuss für Verwaltung, Bildung und Wirtschaft, dem bislang Micha Bächle angehört hatte. Als stellvertretender CDU-Fraktionssprecher fungiert künftig Martin Lauble anstelle von Micha Bächle. Bächles Platz in der Ärztekommission nimmt künftig CDU-Stadträtin Marlene Hauser ein, die noch eine weitere Funktion übernimmt, die bislang der künftige Bräunlinger Bürgermeister innehat: Sie wird Bürgermeister-Stellvertreterin. "Die Bräunlinger haben einen guten Mann gewählt", meinte Bürgermeister Tobias Link. Bächle habe sich sehr engagiert in die Kommunalpolitik eingebracht, sehr viel Inhalte und Ideen geliefert, aber auch Interessen zusammengeführt und Kompromisse geschmiedet.