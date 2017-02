Löffingen Hasenfratz sagt Adieu

Bei der Jahreshauptversammlung eröffnete Eugen Hasenfratz aus Seppenhofen seinen Sangeskollegen, dass er sich verabschieden muss. "Es fällt mir sehr schwer, denn es macht mir sehr viel Spaß, doch meine Augen machen nicht mehr mit", erklärte der Bass-Säger.

"Eugen hat sich für unseren Verein mehr als nur als Sänger eingesetzt", erinnerte der Vize-Vorsitzende Erich Satler. Am Stammtisch hatte der damalige Vorsitzende Hasenfratz für den Männergesangverein geworben. Aus dem Sänger wurde schnell ein Mitglied, das sich in der Vorstandschaft einbrachte. So war Eugen Hasenfratz zwölf Jahre als Schriftführer und auch als Vizevorsitzender aktiv. Bei Vereinsfesten fand man ihn am Grill. Als Vereinsfotograf hat er alles mit seiner Kamera festgehalten. Tausende Bildern lagern in seinem Archiv. Bevor Hasenfratz sich verabschiedete, appellierte er an alle Sangesfreudigen, sich doch der Chorgemeinschaft anzuschließen.