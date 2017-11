Löffingen Hallenbad steht jetzt auf der Kippe

Variante drei kostet 725 000 Euro

Variante drei entspricht einer Komplettsanierung, bei der die Schwimmbadtechnik auf aktuellen Stand gebracht wird, Sanitäranlagen, Duschen und Umkleideräume erneuert und die Beleuchtung auf LED-Technik umgerüstet wird. Für dieses umfassendste Maßnahmenpaket ist laut Udo Brugger mit mindestens 725 000 Euro zu rechnen.

Dass grundsätzlicher Sanierungsbedarf im Hallenbad Dittishausen besteht, räumte der Gemeinderat fraktionsübergreifend ein. Die erforderlichen Arbeiten zur Sicherheit der Standfestigkeit müssten "eher schnell als langsam" in Angriff genommen werden, könnten aber immerhin schrittweise erfolgen, erklärte Udo Brugger auf Nachfrage. Er wolle, so FDP/FW-Fraktionschef Werner Adrion, die Schließung des Bades nicht von vornherein ausschließen.

SPD-Fraktionssprecher Georg Mayer empfahl ebenso wie Bernd Behnke (CDU), nicht nur die Kosten im Blick zu halten, sondern auch die Nutzergruppen des Hallenbades, darunter Schul-, Behinderten- und Babyschwimmen.

Paul Wolber (FDP/FW) regte an, im Falle einer Schließung über einen Schuttle-Service zum Hallenbad in Hüfingen nachzudenken.

Allein in der Zeit von 1998, als die Betriebsführung für das Hallenbad vom Verkehrsverein Dittishausen auf die Stadt Löffingen überging, bis 2010 haben die Stadtwerke rund 485 000 Euro in das Bad investiert, darunter rund 200 100 Euro für den Innenbereich mit Sauna in den Jahren 2001 bis 2003 und rund 211 000 Euro für die energetische Sanierung im Jahr 2010. Dabei flossen Zuschüsse von rund 96 000 Euro, wie Stadtkämmerer Artur Klausmann dem Gemeinderat auflistete. Die jetzt neu anstehenden Investitionen könnten entweder durch eine Darlehensaufnahme auf dem Kapitalmarkt oder bei der Stadt, über einen Zuschuss der Stadt Löffingen oder durch eine Mischung aus Darlehen und Zuschuss finanziert werden.