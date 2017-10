Löffingen Grundschüler sind im Lesefieber

Löffingen. Die Kooperation zwischen den Löffinger Schulen und der Stadtbücherei zeigt auch bei diesem Projekt ihre Früchte. Die Leiterin der Stadtbücherei, Birgit Kuttruff, hatte zu Kindertheater und Autoren-Begegnungen eingeladen. Die Grundschulförderklasse, sowie die Erst- und Zweitklässler durften sich auf das fantasievolle Kindertheater Tambambura freuen. Begeisterung pur herrschte bei der Begegnung mit Maja Nielsen, die durch ihre Kindersachbuchreihe "Abenteuer! Maja Nielsen erzählt" bekannt ist.

In einer spannenden Darstellung mit zahlreichen Bildern entführte sie die Dritt- und Viertklässler in den Urwald zu den Menschenaffen, um mit den Kindern zusammen auf die Spurensuchte der berühmten Verhaltensforscherin Jane Goodall zu gehen. Für die Grundschüler der Außenstelle Göschweiler hatte Birgit Kuttruff den Autor Jochen Till und seine Vorleser eingeladen. Die Schüler der Grundschule Bachheim-Unadingen durften sich auf die Begegnung mit dem Schauspieler und Sprecher Tino Leo freuen. In seiner besonderen Art und Weise stellte er das Ein-Personen-Stück "Ich bin nicht Siegfried" vor.

Die Grundschule hatte für die Frederik Woche gleich mehrere Projekte, die heute beim Epochentreffen vorgestellt werden. Jede Klassenstufe beschäftigte sich mehrere Tage mit einem Thema intensiv und auf ganz unterschiedlichen Arten. Während die Grundschulförderklasse den Igel kennen lernte, drehte sich bei den Erstklässlern alles um den Apfel. Patrizia Gauger hatte mit ihren Zweitklässlern eine Sockensuchmaschine entwickelt, dazu gab es eine Erfinderbrille und Erfindermaschine. Dem Vampir Vamperl, der den Menschen das Böse aussagt, waren die Drittklässler mit ihrer Lehrerin Dorothea Schlatter auf der Spur. Sogar eigene Hefte wurden hier gefertigt und das Vamperl-Lied durfte auch nicht fehlen. Wie groß das Thema Feuer ist, zeigten die Viertklässler. Vom Rumpelstilzchen, welches um das Feuer tanzt, bis hin zum olympischen Feuer gab es viel zu entdecken, wobei das eigene Feuergedicht am Ende im Mittelpunkt stand. Frederick-Woche Die Schulstudien zeigen es deutlich, auch im Musterländle Baden-Württemberg könnten die Leistungen der Schüler besser sein. Um das Lesen zu fördern und die Literatur in den Mittelpunkt zu stellen, gibt es jährlich den Frederick Tag oder Frederick Woche. In diesem Jahr feiert der Frederick Tag seinen 20. Geburtstag. Namenspate ist die Maus Frederick aus dem gleichnamigen Kinderbuch des Autors Leo Lionni.