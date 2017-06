Löffingen Großes Lesevergnügen in freier Natur

Löffingen. Eine grandiose Idee, wie sich zeigte, die viele Familien in die Löffinger Fußgängerzone lockte.

Birgit Kuttruff, Leiterin der Stadtbücherei, versprach ein über dreistündiges literarisches, bunt gemixtes, lebendiges, liebenswertes und lustiges Menü. Schon der Blick auf diese "Speisekarte" machte Lust auf viele Leckerbissen. Ergänzt man diese durch die weiteren Gaumenfreuden aus der Stadt- und Einzelhandelsküche sowie der Clownerie mit Anja Benz, so war dieses literarische Menü sterneverdächtig. Diese standen bei der Nachspeise dem Song "Ein Mord geschah im Walde" von den beiden Buchautoren Stefan Ummenhofer und Alexander Rieckhoff am Firmament und grinsten sicherlich vor sich hin. Man glaubte es kaum, dass Krimis so lustig sind. "Wenn man Schwarzwaldkrimi ›ein Best of‹ mit Comedy und Musik mixt, dann ist das Ergebnis einfach grandios" – so Stadtmarketingleiter Karlheinz Rontke.

Getoppt wird das Spektakel durch die Dörr-Brüder, die dem Ganzen die musikalische Krone aufsetzten: "Schinkenspeck zum Frühstück" oder "Ich wünsch mir Schinken ohne Schneiden".