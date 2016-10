Löffingen-Unadingen - Mit einem großen Umzug ging am Sonntagnachmittag das 55. Kreiserntedankfest in Unadingen zu Ende. Rund 10.000 Besucher säumten beim Höhepunkt der Veranstaltung die Straßen. Neben Landjugendgruppen nahmen auch Musikvereine und Trachtengruppen am Umzug teil.