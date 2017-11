Löffingen Große Gesangswerke auf dem Land

Die anwesenden Besucherinnen und Besucher waren begeistert, wie eine Umfrage unserer Zeitung zeigte. "Wir sind begeistert und dankbar, dass wir im kleinen Löffingen einen solchen Kunstgenuss erleben dürfen", erklärte Marion Liebermann. Günter Schelb beurteilte " es ist toll, dass in Löffingen so etwas geboten wird, eine fantastische Leistung der Sänger aber auch am Klavier. Gertrud Sibold meinte "ich bin einfach nur begeistert", und Margot Egy ergänzte: "Besser könnte es auch nicht in einem großen Opernhaus sein."

Im Jahr 2002 gründeten Anja Muth und Daniel Bosshard die fahrende Gesangsbühne "Operamobile". Die Idee dahinter war, Opern- oder Operetten- Szenenbesuch auf hohem künstlerischen Niveau von der Stadt in den ländlichen Raum zu bringen. Auch sollte die Operamobile eine Plattform für junge Sänger sein, die hier Erfahrungen sammeln können. Anja Muth Mezzosopranistin und Daniel Bosshard am Klavier, Cembalo und Orgel haben vielen Menschen mit ihrer Operamobile die Tür in die Welt der musikalischen Bühnenwerke geöffnet.