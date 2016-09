Löffingen Großbrand in Textilfirma

In unmittelbarer Nähe zum Gebäude befindet sich ein EDEKA Markt. Dieser musste evakuiert werden, da der Brand zum Übergreifen drohte.

Bislang ist noch unklar, warum das Feuer in dem älteren Gebäude ausgebrochen ist. Die Freiwilligen Feuerwehren aus der Region Löffingen und kreisübergreifenden Nachbarwehren waren am Abend im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Auch mit zwei Drehleitern wird der Brand bekämpft. Das Feuer brach in einem größeren Schuppen aus und breitete sich auf eine angrenzende Halle aus. In dieser Halle gerieten mehrere Fahrzeuge in Brand.

Mehrere Explosionen