Löffingen Gold für Knöpfle und Stockburger

Löffingen (pb). Zusammen 70 Jahre Treue zum Handharmonikaspiel, für das Ehrenamt und den Verein Handharmonikaspielring durften der Vorsitzenden Jörg Wider und Frank König vom Deutschen Handharmonika-Verband beim Jahreskonzert auszeichnen. Das Ehrenamt sei ein hohes Gut und keineswegs mehr selbstverständlich. Die beiden Spielerinnen Bianca Knöpfle und Tanja Stockburger gehören seit 30 Jahren dem Verein an und haben ihre Laufbahn bei Ausbilder Walter Hauser begonnen. Über das Jugendorchester führte sie der Weg 1991 ins Konzertorchester. Doch die beiden HHS-Botschafterinnen engagieren sich auch seit vielen Jahren im Vorstand. Bianca Knöpfle ist seit 2004 im Vorstandsgremium, seit 15 Jahre als Schriftführerin. Tanja Stockburger ist seit 1991 in der Vorstandschaft, seit 2005 stellvertretende Vorsitzende. Beide engagierte Musikerinnen durften die goldene Ehrennadel in Empfang nehmen.