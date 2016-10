Löffingen Göschweiler trauert um Rudolf Heer

Das Leben des Verstorbenen war geprägt durch eine vielfache Ehrenamtsarbeit. Seine Leidenschaft gehörte der Musik, die er bereits in seiner Jugend beim Musikverein Unadingen begann. Nach der Hochzeit mit seiner Eva zog er nach Göschweiler. Sogleich wechselte er in die Trachtengruppe. Hier wurde er zum Ehrenmitglied ernannt. Viele Jahre war Rudolf Heer auch beim Seniorenblasorchester Hochschwarzwald aktiv. Seine Ehrenamtsarbeit führte er bei der Feuerwehr weiter. So war er nicht nur aktiver Feuerwehrmann und später in der Altersmannschaft, er war auch aktiv am Umbau des Gerätehauses beteiligt.

"Rudolf Heer hat sich als Rentner auch die in der Arbeit der Allgemeinheit eingebracht", so Ortsvorsteher Manfred Furtwängler. So hat er den Staketenzaun am Rathaus hergestellt. Dies war für Heer, der als Schreiner viele Jahre bei der Firma Messerschmid in Reiselfingen beschäftigt war, selbstverständlich. Beim Sportverein wurde der Verstorbene mit der silbernen Ehrennadel bedacht, zum einen für die langjährige Mitgliedschaft, zum andere für seinen unermüdlichen Arbeitseinsatz. Rudolf Heer hinterlässt neben Ehefrau Eva auch zwei Kinder und drei Enkelkinder.

Die Urnenbeisetzung findet am Freitag, 21. Oktober, nach dem Seelenamt um 14 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche auf dem Friedhof statt.