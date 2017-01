Löffingen Göschweiler Musiker blicken auf tolles Jahr

Diese Bilanz – Ortsvorsteher Manfred Furtwängler sprach von einem Aushängeschild und Kulturträger für die Gesamtstadt – zeige, dass der Vorstand den richtigen Weg eingeschlagen habe. So wurde in der Hauptversammlung bei den Wahlen lediglich der Schriftführerposten von Catharina Winterhalder durch Benjamin Blatter neu besetzt, als Trachtenwartin kam Melina Ketterer neu ins Team. In die zweite Amtsperiode wurde Vorsitzender Matthias Ketterer gewählt, ebenso seine Stellvertreterin Carolin Müller, Kassiererin Nicole Hogg, Instrumentenwart Ewald Mayer, Susanne Bader (Trachten- und Zeugwartin) und Beisitzer Martin Hummel.

Vorsitzender Matthias Ketterer betitelte das Vereinsjahr als erfolgreich, aktiv und arbeitsreich. Derzeit gehören dem Verein 37 Aktive und zwölf Ehrenmitglieder mit einem Altersdurchschnitt von 24 Jahren an. Insgesamt 28 Veranstaltungen zeigte die Jahresbilanz von Catharina Winterhalder. Die Veranstaltungen sind der Grundstock für den positiven Kassenbericht von Nicole Hogg, trotz der Ausgaben für die Überholung der Musikinstrumente (1246 Euro) oder die Anschaffung zweier Instrumente im Wert von 2500 Euro).

Der musikalische Höhepunkt, so Dirigent Martin Sedlak (bestens als Flake bekannt), war das Weihnachtskonzert. Eine große Herausforderung, die zum Riesenerfolg führte. Vorausgegangen waren intensive Proben und ein Probenwochenende. Insgesamt wurden 45 Proben, dazu fünf Registerproben durchgeführt. "Wir wollten etwas Neues ausprobieren und haben deshalb das Göschweiler Musical aufgeführt", wie Vorsitzender und Dirigent erklärten. Der Probenbesuch von 77 Prozent zeige, dass die Musiker hinter ihrem Verein stünden. Vor fünf Jahren habe Dirigent Flake das Amt übernommen, "ein Glücksgriff", unterstrich der Vorsitzende.