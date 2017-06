Löffingen Göschweiler hat wieder Landgasthaus

Als Bereicherung für Göschweiler, die Region Löffingen, aber auch für den Tourismus bezeichnete Bürgermister Tobias Link die Wiedereröffnung. "Ein Gasthaus gehört zu einer intakten Dorfgemeinschaft und ist der Mittelpunkt", sagte der Bürgermeister.

"Georg und Sabine Willmann sind für Göschweiler ein Sechser im Lotto", bedankte sich Ortsvorsteher Manfred Furtwängler für das außergewöhnliche Engagement der Wahl-Göschweiler. Sie hätten nicht nur das einzige Gasthaus, sondern auch die Tradition des Alpenblicks gerettet. Diesen gibt es bereits seit 1870, eine Postkarte aus dem Jahr 1909 ist das fotografische Zeugnis

Kräuter für die Küche und zur Erholung einen Badegutschein, gab es von den Göschweiler Vereinen, überreicht von Florian Furtwängler. "Vor 28 Jahren wurde der letzte Maien hier aufgestellt, wir hoffen zumindest auf weitere 28 Jahren bis zum nächsten Besitzerwechsel", sagte er.

Vikar Sascha Doninger segnete den Landgasthof und nahm gerne die Anregung des Eigentümers auf: "Wenn die Kirche am Sonntag voll ist und alle nachher zum Frühschoppen gehen, sind wir beide zufrieden". Die Gastfreundschaft sei schon in der Bibel verankert und diese gelte in der Kirche und nun im Alpenblick, kommentierte der Vikar.

Der Zeitplan

Präzise und schnell wie ein Zahnrad entschieden Sabine und Georg Willmann über die Zukunft des Landgasthofs "Alpenblick" am 2. Dezember nach gerade einmal zwei Studen. Am 16. Dezember wurde alles notariell beurkundet, am 25. März stellte sich das Pächterpaar Ioana Holom und Oliver Hinz vor, am 3. April wurde der Pachtvertrag unterzeichnet, am 31. April das Haus ausgeräumt und dann innerhalb von zehn Wochen renoviert und zu einer modernen und gemütlichen Gaststätte mit Pensionszimmern gestaltet.