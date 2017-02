Löffingen Glasfasernetz auf der Zielgeraden

Die Ausschreibung muss europaweit erfolgen, weil Löffingen in einem Landkreis liegt, der mit Frankreich an einen EU-Mitgliedstaat angrenzt. Sie wird, wie Alfred Bauer erklärte, Ende Februar dieses Jahres im Amtsblatt der Europäischen Union sowie auf der Internetplattform www.breitbandausschreibungen.de veröffentlicht. In rund vier Monaten stehe dann fest, welcher Anbieter den Betrieb des Löffinger Glasfasernetzes übernehmen wird.

Die Endkundenpreise seien Bestandteil des Angebots und des Vertrags, den die Stadt mit dem Betreiber schließen wird, erläuterte Rechtsanwalt Bauer auf Nachfrage von Stadtrat Dieter Köpfler (SPD). Für die Vermarktung des Angebots sei der Betreiber zuständig, eine Bürgerinformation sei geplant, führte Bauer auf Nachfrage von Martin Lauble (CDU) aus.

Ob jemand, der bereits bei einem anderen Anbieter sei, zu einem Wechsel gezwungen werden könne, wollte Micha Bächle (CDU) wissen. Dies sei nicht der Fall, erklärte Bauer, dem stehe das Diskriminierungsgebot entgegen.