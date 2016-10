Löffingen Glasbläser-Krimi aus der Region kommt bestens an

Drei Jahre hatte es gedauert, erzählte die Autorin, bis der vierte Roman fertig war. Wichtig ist der medizinischen Laborantin aus Titisee-Neustadt: der reale geschichtliche Hintergrund. So recherchierte sie in Chroniken, Büchern und im Internet, um sich mit der Glasbläserei vertraut zu machen. So kann der Leser im Buch interessante Dinge erfahren, etwa wie das Glas zu welcher Färbung kommt oder wie sich das Leben im 18. Jahrhundert gestaltete. Dass die Arbeit für die Glasbläser weder einfach und schon gar nicht gesundheitsfördernd war, wird aus der Figur von Onkel Theis offensichtlich. Vom Onkel lernt die junge Marie, wie man das wertvolle weiße Glas herstellt. Dies weckt bei dem wissbegierigen Mädchen, das zu Hause bei ihrer Stiefmutter kein Zuckerschlecken erlebt, den Traum, die erste Aschenbrennerin von Windberg zu werden. Wird dieser Traum zerplatzen? Kann das Glasmännchen ihr helfen? Oder wird sie als ledige Mutter mit ihrem Bastard Jakob von der Gesellschaft ausgeschlossen? Ebenso spannend ist der Einblick in das Klosterlebens oder das Leben der Frauen von damals.

Die Glasmacherin erscheint als Schwarzwaldkrimi mit 448 Seiten im Emons Verlag und ist ab sofort im Buchhandel und im Internet zum Preis von 12,90 Euro erhältlich.