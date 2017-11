Löffingen/Unadingen (tom). Die Aufstellung des Bebauungsplans "Im Schachen-Mitte", mit dem ein südlich des Hinterwegs und westlich des Schachenwegs im Löffinger Ortsteil Unadingen gelegenes Areal überplant wird, beschloss jetzt der Gemeinderat. Zielsetzung ist es, in Unadingen gewerbliche Bauflächen für den kurz- und mittelfristigen Bedarf bereitstellen zu können. Außerdem soll bei dem bestehenden Zimmereibetrieb ein Betriebsleiter-Wohngebäude errichtet werden, dessen vorgesehener Standort südlich des Zimmereigeländes und damit im Außenbereich liegt. Zudem ist ein Grundstück am Schachenweg für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses vorgesehen. Deshalb ist für Neubauten ein Bebauungsplan als planungsrechtliche Grundlage erforderlich. Ob das neue Baugebiet als Gewerbegebiet oder Mischgebiet ausgewiesen wird, hängt von den Ergebnissen eines Lärmimmissionsgutachtens ab. Denkbar ist auch, den westlichen Teil des geplanten Geltungsbereichs als Mischgebiet oder eingeschränktes Gewerbegebiet auszuweisen und lediglich den östlichen Teil als Gewerbegebiet. Da sich der Bebauungsplan nicht aus den Darstellungen des Flächennutzungsplans entwickelt lässt, muss in einem Parallelverfahren auch der Flächennutzungsplan punktuell geändert werden.