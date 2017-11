Löffingen Gesunde Ernährung als Schulfach

Während die Kinder die Bananen schnippelten, wurden diese auch unter die Lupe genommen. Wo kommen die Bananen überhaupt her? Svenja wagte sich an die große Welttafel: "Aus Südamerika und Afrika", sagte die Grundschülerin. Mit großen Containerschiffen kommen die Bananen nach Deutschland, das wussten die Erstklässler. Dass so lange Strecken nicht gut sind und man lieber heimische und regionale Produkte kauft wie Äpfel vom Bodensee oder Kaiserstuhl, die Kartoffeln vor Ort, Käse und Wurst aus heimischer Landwirtschaft, war allen schnell klar. Fairer Handel beschäftige die Schüler ebenfalls. "Fair bedeutet richtige Bezahlung, dass die Eltern ihre Kinder in die Schule schicken können", erklärte die kleine Laura ihren Mitschülern.