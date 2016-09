Löffingen Geselligkeit und Tradition sind in Unadingen Trumpf

Löffingen-Unadingen (bom). Ein herrlicher Spätsommertag gab dem Geißenfest der Alten Herren des SV Undingen den letzten Pfiff und lockte die Besucher in Scharen. Auch in der 14. Ausgabe waren Geselligkeit und Tradition Trumpf – Überraschungsmomente inbegriffen. Erstmals seit vier Jahren waren auch wieder ein paar Geißen zu Gast, welche sich in ihrem Gehege kaum an dem um sie herum stattfindenden Ramba Zamba störten.