Löffingen Geplant ist eine Sieben-Tage-Woche

Mit der Übernahme geht in Eisenbach eine 130-jährige Firmengeschichte zu Ende. Der bisherige Miteigentümer und Geschäftsführer Michael Grieshaber wird dem Unternehmen weiterhin als Berater zur Verfügung stehen. Für die Kunden, so Olivier Brunner und Thomas Seeler die operativen Leiter der Christ und Heiri Gruppe, werde es keine Veränderung geben. Auch der Name und die Struktur von Grieshaber Feinmechanik sollen erhalten bleiben.