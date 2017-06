Löffingen Gemeinde begeht Herz-Jesu-Fest

Löffingen-Göschweiler (gb). Immer am dritten Sonntag nach Pfingsten feiert die Pfarrgemeinde Göschweiler das Herz-Jesu-Fest. Das Hochfest, die Verehrung des heiligsten Herzen Jesu, ist eine Ausdrucksform der Spiritualität, bei der das Herz symbolisch für die Liebe Jesus verehrt wird. In Göschweiler wird seit der Fertigstellung der heutigen neuromanischen Pfarrkirche im Jahre 1913 dieses Hochfest gefeiert. Das Gotteshaus erhielt, wie viele in der damaligen Zeit erbauten Kirchen, den Namen Herz-Jesu-Kirche, da die Herz-Jesu-Verehrung damals großen Raum einnahm.