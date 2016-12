Löffingen Geiz sorgt für reichlich Zündstoff

Löffingen-Bachheim (gb). Seit über 50 Jahren wird in Bachheim an Weihnachten Theater gespielt, ein Vergnügen, das auch in diesem Jahr am Stephanstag wieder für reichliche Lachsalven, frenetischen Applaus und Spaß in der voll besetzten Drei-Schluchten-Halle, aber auch auf der Bühne selbst sorgte.