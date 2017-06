Löffingen Ganz bewusst mal Nein sagen

Sexuelle Gewalt an Kindern kommt in allen sozialen Schichten vor. Von kleinen Grenzüberschreitungen bis hin zu massiver Gewaltausübung ist vieles an der Tagesordnung.

Löffingen. Die Kinder davor zu schützen, war jetzt Unterrichtsstoff an der Grund­schule. "Mein Körper gehört mir" – dieses ganzheitliche Präventionsprojekt lernten die Viertklässler der Grundschule Löffingen und der Außenstelle Göschweiler / Reiselfingen kennen. Die Theaterpädagogische Werkstatt besuchte die Mädchen und Jungen, um mit den Schülern gemeinsam das Thema spielerisch und altersgerecht in Augenschein zu nehmen.

"Wie ist mein Gefühl, wenn der Nachbar beim Tennisspiel meinen Po anfasst?", "Bin ich schuldig, wenn sich vor mir ein Mann entblößt?" waren nur zwei von vielen Fragen, denen der Schauspieler und Theaterpädagoge Philipp Nägele mit seinen Kollegen Mira Koziol und Jan Opderbeck in kleinen Rollenspielen auf den Grund ging.