Löffingen Fränkische Burschen rocken die Halle

Polonaise als Höhepunkt

Die Stimmung fand ihren Höhepunkt, als die drei Musiker mit dem Publikum die Polonaise durch die Halle anführten, fesche Girls auf die Bühne holten und auch mit dem örtlichen Slapsticks nicht geizten. Natürlich wurde auch der Geschlechterkampf angeheizt, wobei die Herren klar mit ihrer Lautstärke im Vorteil waren.

"Hier stimmt es wirklich", freute sich Klaus Auer, Vorsitzender des FC Löffingen, der mit seinem 40-köpfigen Team für das leibliche Wohl der Gäste sorgte. Die Altherrenmannschaft war am Ende des grandiosen über vierstündigen Auftritt mit dabei, das große Equipment wieder abzubauen. Vom Barstädtchen aus geht es dann auf große Deutschlandtour.

So stand die erfolgreiche Band bereits gestern (Dreikönig) in Eschwege, im Nordosten von Hessen, wieder auf der Bühne, heute gastieren sie in Suhl in Thüringen und morgen sind sie in Gera. Auch dort werden die Hallen wieder voll sein.

Die Dorfrocker eröffneten ihre Deutschland-Tournee in Löffingen in der vollbesetzten Festhalle. Es ist bereits das zweite Mal, dass die unterfränkischen Chartstürmer im Baarstädtchen haltmachen. 2005 gründeten die drei Brüder Markus, Tobias und Philipp Thomann die Band, die mit ihrem Bekenntnis zur Heimat von Erfolg zu Erfolg reist. Damit setzen sie auch ein Zeichen für die Fans, die in Dirndl und Lederhosen die drei Jungs begleiten.